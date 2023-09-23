...

Bayi Orangutan Hasil Tangkap Penyelundupan

Auliya Rahman/ANTARA FOTO, Jurnalis · Sabtu 23 September 2023 05:40 WIB
Bayi orangutan Kalimantan subspecies Wurmbii berada di kandang transit.
Bayi orangutan Kalimantan subspecies Wurmbii (Pongo Pygmaeus Wurmbii) berada di kandang transit Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Jumat (22/9/2023). 

 

Balai Besar KSDA Kalimantan Tengah menerima satu ekor bayi orangutan dari Balai Besar KSDA Jawa Timur yang merupakan hasil penangkapan penyelundupan dari Pelabuhan Trisakti Banjarmasin ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya yang selanjutnya akan direhabilitasi sebelum dilepasliarkan ke habitatnya. 

 

(ANTARA FOTO/Auliya Rahman/rwa) (hru)

(Auliya Rahman/ANTARA FOTO)

