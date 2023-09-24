...

Hary Tanoesoedibjo dan Ganjar Pranowo Jalan Pagi Bareng di Kawasan CFD Jakarta

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Minggu 24 September 2023 10:44 WIB
Hary Tanoesoedibjo menyalami Ganjar Pranowo.
Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo (HT) jalan pagi bersama bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo di kawasan Car Free Day (CFD) di Jalan Jenderal Sudirman, Minggu (24/9/2023).

 

Hary Tanoesoedibjo nampak senada menggunakan baju berwarna putih dengan iring-iringan kader Perindo lain yang ikut jalan pagi. Sedangkan Ganjar, menggunakan kaos berwarna hitam dengan topi putih dan celana hitam pendek. Dalam kesempatan tersebut tampak juga istri Ganjar Pranowo, Siti Atiqoh Supriyanti.

 

Disela-sela kegiatan tersebut Hary Tanoesoedibjo dan Ganjar Pranowo menyempatkan sarapan di UMKM Partai Perindo ditemani sejumlah selebritis tanah air.

 

Setelah jalan pagi bersama Ganjar Pranowo, Hary Tanoesoedibjo lanjut melakukan olahraga dengan lari dari kawasan SCBD menuju kediaman.

 

