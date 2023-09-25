Model memperagakan busana pada Fashion Nation di Senayan City, Jakarta, Minggu (24/9/2023). Dalam kegiatan ini desainer yang tergabung dalam Indonesian Fashion Chamber (IFC) Jakarta sukses meramaikan ajang Fashion Nation dengan tema Around The World.

Fashion Nation kali ini digelar bertepatan perayaan 17 tahun Senayan City, yang jatuh pada tanggal 21 September 2023. Acara tahunan ini selalu menghadirkan fashion show dari desainer terbaik di Tanah Air.

Desainer yang terpilih, antara lain Hannie Hananto, Najua Yanti, Rineereo, Pricilla Margie, Adelina, Ning Santoso, Tieka Huza, Vielga Wennida, Fey Kayo dan Eko Tjandra. Mereka menampilkan karya sesuai tema yang diusung, yaitu Around The World.

Untuk gelaran kali ini mengangkat tema Around The World. Masing-masing desainer pun bebas berekspresi lewat karya busananya dengan mengambil inspirasi dari lifestyle dan budaya negara-negara luar. Hannie Hananto, misalnya memilih New York sebagai inspirasinya. Lalu Rineereo tertantang mengulik inspirasi dari Afrika, Fey Kayo melirik Jepang, dan Tieka Huza mengolah karyanya semenarik mungkin dengan memasukkan rasa India dalam koleksinya.

(Arif Julianto/okezone)