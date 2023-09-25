...

Sherina Munaf Berperan sebagai Jurnalis di Petualangan Sherina 2

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Senin 25 September 2023 21:33 WIB
Film Petualangan Sherina 2 siap ditayangkan di seluruh bioskop Indonesia pada 28 September mendatang.
Artis Sherina Munaf dan Derby Romero saat memberikan konferensi pers pada film Petualangan Sherina 2 di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (25/9/2023). Film Petualangan Sherina 2 siap ditayangkan di seluruh bioskop Indonesia pada 28 September mendatang.

 

Petualangan Sherina 2 menceritakan karakter Sherina, seorang jurnalis yang dikirim untuk melakukan peliputan khusus di hutan Kalimantan. Di sana dia akan meliput perusahaan konservasi satwa yang akan melepasliarkan orang utan.

 

Rupanya ide cerita pelepasan liar orang utan muncul dari Sherina Munaf sebagai pemeran utama. Jauh sebelum film digarap, aktris 33 tahun itu punya kegiatan serupa di hutan Kalimantan. 

(Arif Julianto/okezone)

