...

Lepas Timnas Futsal Indonesia ke Arab Saudi, HT Diberi Kejutan Kue Ulang Tahun ke-58

Aziz Indra, Jurnalis · Selasa 26 September 2023 17:48 WIB
Hary Tanoesoedibjo menerima Timnas Futsal Indonesia.
Hary Tanoesoedibjo berfoto bersama Timnas Futsal Indonesia.
Hary Tanoesoedibjo berfoto bersama Timnas Futsal Indonesia.
Hary Tanoesoedibjo menerima Timnas Futsal Indonesia.
Hary Tanoesoedibjo diberi kejutan kue ulang tahun oleh Muhammad Nizar dan Timnas Futsal Indonesia.
A A A

Ketua Umum (Ketum) Federasi Futsal Indonesia (FFI) Hary Tanoesoedibjo diberi kejutan kue ulang tahun oleh Muhammad Nizar

dan Timnas Futsal Indonesia disela acara pelepasan Timnas Futsal Indonesia untuk berjuang dalam Kualifikasi Piala Asia Futsal 2024. 

 

Babak kualifikasi itu akan berlangsung di Arab Saudi sejak 7 Oktober 2023. Skuad Merah-Putih tergabung di Grup B Kualifikasi Piala Asia Futsal 2024. Tim itu bersama dengan Afganistan, Makao, dan tuan rumah, Arab Saudi.

 

Hary Tanoesoedibjo mengatakan perjuangan Timnas Futsal Indonesia dalam Piala Asia Futsal 2024 akan segera dimulai. Dia berpesan tim itu herus berusaha menampilkan performa terbaik dalam ajang tersebut.

 

"(Timnas Futsal Indonesia) besok berangkat ke Arab Saudi. Ini kualifikasi, harapan saya mereka bisa bermain maksimal," Hary Tanoesoedibjo saat acara pelepasan di Inews Tower, Jakarta, Selasa (27/9/2023).

 

Pemilik MNC Group menantikan Timnas Futsal Indonesia unjuk kualitas dalam ajang itu meskipun akan melawan tim-tim berkualitas. Oleh dikarenakan, tim asuhan Marco Sorato itu sudah ditempa dalam pemusatan latihan (TC) di Malang beberapa waktu lalu.

 

"Jadi, saya berharap mereka dapat menang dan bisa masuk ke (putaran) final," katanya.

 

Hary Tanoesoedibjo mengatakan Timnas Futsal Indonesia selama di Arab Saudi wajib pintar mengelola diri dengan baik. Hal itu agar tim tersebut tetap siap untuk melakoni laga demi laga Piala Asia Futsal 2024. 

 

"Jaga stamina dan kekompakan. Itu penting dan menampilkan semangat juang untuk mengharumkan nama bangsa," ucapnya.

 

(Foto: Aziz Indra) (hru) 

(Aziz Indra)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Empat Eks Pejabat Pertamina Jalani Sidang Perdana Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah

Empat Eks Pejabat Pertamina Jalani Sidang Perdana Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah

Kolaborasi Pemerintah Percepat Pembangunan Fisik dan Operasional Kopdes Merah Putih

Kolaborasi Pemerintah Percepat Pembangunan Fisik dan Operasional Kopdes Merah Putih

JIF Summit 2025: Langkah Strategis DKI Jakarta Menjadi Top Global City pada 2030

JIF Summit 2025: Langkah Strategis DKI Jakarta Menjadi Top Global City pada 2030

Nikita Mirzani Dituntut 11 Tahun Penjara atas Kasus Pemerasan dan TPPU

Nikita Mirzani Dituntut 11 Tahun Penjara atas Kasus Pemerasan dan TPPU

BPKH Selenggarakan ISEF ke-7: Memperkuat Tata Kelola dan Investasi Keuangan Haji Global

BPKH Selenggarakan ISEF ke-7: Memperkuat Tata Kelola dan Investasi Keuangan Haji Global

Pameran Wisata Makau di Jakarta, SJM Resorts Tawarkan Petualangan Wisata dan Kuliner

Pameran Wisata Makau di Jakarta, SJM Resorts Tawarkan Petualangan Wisata dan Kuliner

Presiden Prabowo Lantik Gubernur dan Wakil Gubernur Papua

Presiden Prabowo Lantik Gubernur dan Wakil Gubernur Papua

Presiden Prabowo Lantik Wakil Menteri, Kepala BP BUMN, dan Pejabat Kepresidenan

Presiden Prabowo Lantik Wakil Menteri, Kepala BP BUMN, dan Pejabat Kepresidenan

Cari Berita Lain Di Sini