Ketua Umum (Ketum) Federasi Futsal Indonesia (FFI) Hary Tanoesoedibjo diberi kejutan kue ulang tahun oleh Muhammad Nizar

dan Timnas Futsal Indonesia disela acara pelepasan Timnas Futsal Indonesia untuk berjuang dalam Kualifikasi Piala Asia Futsal 2024.

Babak kualifikasi itu akan berlangsung di Arab Saudi sejak 7 Oktober 2023. Skuad Merah-Putih tergabung di Grup B Kualifikasi Piala Asia Futsal 2024. Tim itu bersama dengan Afganistan, Makao, dan tuan rumah, Arab Saudi.

Hary Tanoesoedibjo mengatakan perjuangan Timnas Futsal Indonesia dalam Piala Asia Futsal 2024 akan segera dimulai. Dia berpesan tim itu herus berusaha menampilkan performa terbaik dalam ajang tersebut.

"(Timnas Futsal Indonesia) besok berangkat ke Arab Saudi. Ini kualifikasi, harapan saya mereka bisa bermain maksimal," Hary Tanoesoedibjo saat acara pelepasan di Inews Tower, Jakarta, Selasa (27/9/2023).

Pemilik MNC Group menantikan Timnas Futsal Indonesia unjuk kualitas dalam ajang itu meskipun akan melawan tim-tim berkualitas. Oleh dikarenakan, tim asuhan Marco Sorato itu sudah ditempa dalam pemusatan latihan (TC) di Malang beberapa waktu lalu.

"Jadi, saya berharap mereka dapat menang dan bisa masuk ke (putaran) final," katanya.

Hary Tanoesoedibjo mengatakan Timnas Futsal Indonesia selama di Arab Saudi wajib pintar mengelola diri dengan baik. Hal itu agar tim tersebut tetap siap untuk melakoni laga demi laga Piala Asia Futsal 2024.

"Jaga stamina dan kekompakan. Itu penting dan menampilkan semangat juang untuk mengharumkan nama bangsa," ucapnya.

(Foto: Aziz Indra) (hru)

(Aziz Indra)