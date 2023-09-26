...

Turis Asing Masuk Bali Akan Dikenakan Retribusi, Segini Besarannya

Nyoman Hendra Wibowo/Antara Foto, Jurnalis · Selasa 26 September 2023 09:01 WIB
Sejumlah wisatawan membawa papan selancar berjalan menuju ke tengah laut.
Turis asing saat berlibur di Pantai Kuta.
Sejumlah wisatawan membawa papan selancar saat berlibur di Pantai Kuta.
Sejumlah wisatawan membawa papan selancar berjalan menuju ke tengah laut saat berlibur di Pantai Kuta, Badung, Bali, Senin (25/9/2023). 

 

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tjok Bagus Pemayun mengatakan untuk retribusi sebesar Rp150 ribu kepada turis asing yang masuk Pulau Dewata diterapkan mulai Februari 2024 dan mekanismenya serta tata cara pungutan uang kepada turis asing hingga saat ini masih disusun dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Bali. 

 

(Nyoman Hendra Wibowo/Antara Foto)

