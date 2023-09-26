Momen keseruan acara Sound of Love After Class yang digelar oleh iNews Media Group di SMAN 68 Jakarta, Senin (25/9/2023).

Sound of Love (SOL) kembali hadir di tengah-tengah masyarakat. Kali ini, gelaran musik penuh cinta itu menyapa siswa-siswi SMA Negeri 68 Jakarta bertajuk ‘Sound of Love After Class’.

Panggung SOL After Class semakin semarak dengan kehadiran penyanyi muda, Jebung. Pemilik nama lengkap Jessica Bunga ini membawakan sederet lagu ciptaannya, seperti 20, HUA!, Jakarta, Ibu, Indo Black Magic, dan Hepeng.

Tak cukup sampai di sana, penampilan Suara Kayu turut menambah keseruan rangkaian acara SOL After Class. Duo folk pop asal Jakarta ini melantunkan lagu-lagu andalannya yang penuh cinta, seperti Soal Kita yang di-medley dengan lagu berjudul Uwu. Kemudian, lagu-lagu lainnya bertajuk Miniatur, Kubiarkan Kau Pergi Hari Ini, Kembali Pulang, Istimewa di Hati, dan Kaktus.

Siswa-siswi SMAN 68 juga turut memeriahkan SOL After Class dengan menampilkan sejumlah penampilan seperti tari tradisional, tari saman, cheerleader dan band sekolah.

Sound of Love After Class merupakan ajang bagi pelajar SMA untuk mengeksplorasi bakat seni dan budaya. Selain itu, gelaran ini juga mengajak mereka untuk turut bergembira bersama, serta melepas penat selepas jam pelajaran di kelas.

(Foto/Aldhi Chandra Setiawan) (hru)

(Aldhi Chandra Setiawan)