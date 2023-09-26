Pemenang Indonesian Idol 2023, Salma Salsabil berhasil membawa pulang penghargaan Pendatang Baru Televisi Terpopuler pada Indonesian Television Awards (ITA) di MNC Studios RCTI +, Jakarta, Senin (25/9/2023) malam.

Salma menjadi penyanyi atau artis pendatang baru yang memiliki banyak penggemar. Sikap Salma yang ramah kepada para penggemar, membuat mereka sangat mudah untuk mencintai wanita asal Probolinggo, Jawa Timur itu.

Untuk menyabet penghargaan Pendatang Baru Televisi Terpopuler ITA 2023, Salma Idol harus bersaing dengan Inyonk, Nabila taqiyyah, Raden Rakha, Sridevi DA5, dan Ummi Quary.

(Arif Julianto/okezone)