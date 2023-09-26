...

Hafiz Indonesia Raih Gelar Program Ramadan Non Drama Terpopuler Indonesian Television Awards 2023

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Selasa 26 September 2023 13:50 WIB
Ajang pencarian bakat religi Hafiz Indonesia berhasil menyabet gelar Program Ramadan Non Drama Terpopuler.
Ajang pencarian bakat religi Hafiz Indonesia berhasil menyabet gelar Program Ramadan Non Drama Terpopuler di Indonesian Television Awards 2023  di  MNC Studios RCTI +, Jakarta, Senin (25/9/2023) malam. 

 

Penghargaan diterima oleh Irfan Hakim selaku host dan juga jajaran tim yang terlibat. Hafiz Indonesia adalah sebuah ajang pencarian bakat religi yang ditayangkan di RCTI selama bulan Ramadan. 

 

Acara ini merupakan salah satu program unggulan RCTI yang menampilkan kemampuan anak-anak dalam melafalkan dan menghafal rangkaian ayat-ayat Al quran.

