Pemilihan Ketua OSIS SMA I Karangpandan dengan Penerapan Sistem Pemilu

Mohammad Ayudha/ANTARA FOTO, Jurnalis · Rabu 27 September 2023 14:24 WIB
Siswa memasukan surat suara kedalam kotak pada kegiatan Sosialisasi Pemilu.
Siswa menghitung surat suara pada kegiatan Sosialisasi Pemilu.
Siswa menghitung surat suara pada kegiatan Sosialisasi Pemilu yang bertepatan dengan pemilihan ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dengan sistem Pemilu di SMA I Karangpandan, Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu (27/9/2023). 

 

Sekolah setempat bekerja sama dengan KPU Karanganyar menggelar pemilihan Ketua OSIS dengan sistem pemungutan suara seperti Pemilu yang bertujuan untuk memberikan edukasi tentang demokrasi dan politik kepada siswa khususnya pemilih pemula. 

 

