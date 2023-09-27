Pemain Ipswich Town melakukan selebrasi saat melawan Wolves dalam Piala Liga Inggris di Portman Road, Rabu (27/9/2023) dini hari WIB.

Ipswich Town secara mengejutkan mampu menang 3-2 atas Wolves di babak ketiga Piala Liga Inggris 2023-2024. Pemain Timnas Indonesia, Elkan Baggott pun turut bermain dan membantu Ipswich Town menang di laga tersebut.

Bermain di Portman Road, Ipswich Town mempercayakan Elkan Baggott bermain selama 90 menit. Hasilnya, Ipswich Town kebobolan dua gol, beruntung tim tuan rumah dapat membalas dan memastikan kemenangan dengan skor 3-2.

Dengan kemenangan itu, Ipswich Town lolos ke babak keempat atau 16 besar Piala Liga Inggris 2023-2024.

(Reuters)