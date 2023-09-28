Aktivitas pekerja menyelesaikan pengerjaan revitalisasi Halte Transjakarta Cawang UKI di Jakarta, Kamis (28/9/2023).

PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) akan membangun tiga halte integrasi besar untuk memudahkan mobilitas penumpang seperti Halte Sentral Harmoni yaitu Halte Monas, Halte Cakra Selaras Wahana (CSW) dan Halte UKI (Universitas Kristen Indonesia).

Diharapkan adanya halte-halte dengan fasilitas mumpuni, dapat menarik minat masyarakat untuk beralih menggunakan moda transportasi umum.

(Foto: Aldhi Chandra Setiawan) (hru)

