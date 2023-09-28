...

Progres Revitalisasi Halte Transjakarta Cawang UKI

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Kamis 28 September 2023 17:50 WIB
Aktivitas pekerja menyelesaikan pengerjaan revitalisasi Halte Transjakarta Cawang UKI di Jakarta, Kamis (28/9/2023).

 

PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) akan membangun tiga halte integrasi besar untuk memudahkan mobilitas penumpang seperti Halte Sentral Harmoni yaitu Halte Monas, Halte Cakra Selaras Wahana (CSW) dan Halte UKI (Universitas Kristen Indonesia).

 

Diharapkan adanya halte-halte dengan fasilitas mumpuni, dapat menarik minat masyarakat untuk beralih menggunakan moda transportasi umum.

 

