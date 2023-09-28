JAKARTA – Hanin Dhiya membawakan ulang lagu hits Glenn Fredly, Kembali Ke Awal di acara acara Guest Star dari Okezone TV, Gedung iNews Tower, Jakarta, Rabu (27/9/2023). Lagu pop ballad ini masuk dalam project The Vault of Glenn Fredly, yang juga melibatkan The Bakuucakar.

Hanin senang ketika ditawari membawakan ulang lagu Glenn Fredly yang pertama kali dirilis pada 2019. Lagu Kembali Ke Awal buat Hanin memiliki makna yang dalam.

Tidak butuh waktu lama bagi Hanin dan The Bakuucakar dalam proses produksi lagu ini. Saat proses rekaman, Hanin dibantu oleh Dennis Nusy dan Rayendra. Waktu rekaman pun hanya menghabiskan waktu satu hari saja.

Guest Star merupakan acara yang selalu ditunggu-tunggu karena menghadirkan para artis dan musisi papan atas di Indonesia. Acara ini bisa disaksikan di Okezone TV dan live streaming di okezone.com.

(Arif Julianto/okezone)