...

Potret Hanin Dhiya Bawakan Ulang Lagu Hits Glenn Fredly Kembali Ke Awal

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Kamis 28 September 2023 05:00 WIB
Hanin Dhiya membawakan ulang lagu hits Glenn Fredly, Kembali Ke Awal.
Hanin Dhiya membawakan ulang lagu hits Glenn Fredly, Kembali Ke Awal.
Hanin Dhiya membawakan ulang lagu hits Glenn Fredly, Kembali Ke Awal.
Hanin Dhiya membawakan ulang lagu hits Glenn Fredly, Kembali Ke Awal.
Hanin Dhiya membawakan ulang lagu hits Glenn Fredly, Kembali Ke Awal.
Hanin Dhiya membawakan ulang lagu hits Glenn Fredly, Kembali Ke Awal.
A A A

JAKARTA – Hanin Dhiya membawakan ulang lagu hits Glenn Fredly, Kembali Ke Awal  di acara  acara Guest Star dari Okezone TV, Gedung iNews Tower, Jakarta, Rabu (27/9/2023). Lagu pop ballad ini masuk dalam project The Vault of Glenn Fredly, yang juga melibatkan The Bakuucakar.

 

Hanin senang ketika ditawari membawakan ulang lagu Glenn Fredly yang pertama kali dirilis pada 2019. Lagu Kembali Ke Awal buat Hanin memiliki makna yang dalam.

 

Tidak butuh waktu lama bagi Hanin dan The Bakuucakar dalam proses produksi lagu ini.  Saat proses rekaman, Hanin dibantu oleh Dennis Nusy dan Rayendra. Waktu rekaman pun hanya menghabiskan waktu satu hari saja.

 

Guest Star merupakan acara yang selalu ditunggu-tunggu karena menghadirkan para artis dan musisi papan atas di Indonesia. Acara ini bisa disaksikan di Okezone TV dan live streaming di okezone.com.

(Arif Julianto/okezone)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Menkuham Serahkan SK Pengesahan Kepengurusan Partai Solidaritas Indonesia

Menkuham Serahkan SK Pengesahan Kepengurusan Partai Solidaritas Indonesia

Kesiapan 96%, Indonesia Siap Gelar Kejuaraan Dunia Gimnastik di Jakarta

Kesiapan 96%, Indonesia Siap Gelar Kejuaraan Dunia Gimnastik di Jakarta

Latihan Terakhir Timnas Indonesia U-23 Jelang Hadapi India

Latihan Terakhir Timnas Indonesia U-23 Jelang Hadapi India

MNC Kapital dan Okejek Luncurkan Dompet Digital OKEPay by MotionPay

MNC Kapital dan Okejek Luncurkan Dompet Digital OKEPay by MotionPay

Teknologi Robotik Buka Era Baru Operasi Mastektomi di Indonesia

Teknologi Robotik Buka Era Baru Operasi Mastektomi di Indonesia

Tingkatkan Literasi Keuangan, Guru Didorong Jadi Teladan Finansial di Sekolah

Tingkatkan Literasi Keuangan, Guru Didorong Jadi Teladan Finansial di Sekolah

Bekerja dengan Hati, Kunci Sukses Pelayan Publik

Bekerja dengan Hati, Kunci Sukses Pelayan Publik

Empat Eks Pejabat Pertamina Jalani Sidang Perdana Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah

Empat Eks Pejabat Pertamina Jalani Sidang Perdana Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah

Cari Berita Lain Di Sini