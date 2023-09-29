JAKARTA - Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo menjajal kereta api (KA) cepat Whoosh dari Stasiun Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) Halim, Jakarta Timur.

Hary Tanoe bersama Executive Chairwomen MNC Group Liliana Tanoesoedibjo berangkat dari Stasiun KCIC Halim tepat pada pukul 09.00 WIB, kurang lebih 45 menit rangkaian kereta sudah tiba di Stasiun Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Selepas beristirahat sejenak, Ketua Umum Partai Perindo tersebut kembali ke Jakarta dengan menggunakan rangkaian kereta yang sama. Sesampainya di Jakarta, Hary Tanoe membagikan pengalamannya menjajal KA Cepat Whoosh. Menurutnya laju kereta sangat kencang.

"Cepat sekali, tadi sempat sampai 350 kilometer per jam," kata Hary Tanoe saat ditemui usai menjajal kereta cepat di Stasiun Halim, Jakarta Timur, Jumat (29/9/2023).

Selain cepat, Hary Tanoe mengungkapkan bahwa fasilitas di dalam kereta juga sangat bagus dan nyaman, mulai dari kursi penumpang hingga toilet sangat memanjakan penumpang.

"Bagus sekali fasilitasnya bersih, toilet bersih, kursinya juga besar," ungkap Hary Tanoe.

Oleh karena itu, Hary menyebut bahwa dirinya sangat mendukung hadirnya KA Cepat Whoosh yang diyakini akan mendorong terciptanya efisiensi ekonomi.

"Saya sangat mendukung kereta cepat ini karena ini sangat mengubah tentunya banyak hal, dari Bandung Timur Tegalluar cuma 40 menitan kurang lebih, kalau ke Padalarang cuma 20 menit lebih, jadi bisa membuat ekonomi lebih efisien," tuturnya.

(Foto: Aziz Indra) (hru)

(Aziz Indra)