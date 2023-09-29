...

Jokowi Lihat Taksi Terbang di JCC Senayan

Galih Pradipta/ Antara Foto, Jurnalis · Jum'at 29 September 2023 18:35 WIB
Presiden Jokowi melihat taksi terbang saat mengunjungi salah satu stan di pameran Hub Space x KAI.
Presiden Jokowi melihat taksi terbang saat mengunjungi salah satu stan di pameran Hub Space x KAI 2023 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Jumat (29/9/2023). 

 

Hub Space x KAI 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan tersebut mengangkat tema "Budaya Baru Transportasi Massal", dalam rangka menyemarakkan peringatan hari perhubungan nasional sekaligus merayakan pencapaian pembangunan, transportasi, dan transportasi nasional. 

 

