Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan OJK Agusman menyampaikan sambutan pada acara Forum Edukasi dan Temu Bisnis Akses Keuangan Syariah untuk UMKM Santri di UIN Sunan Kalijaga, Sleman, DI Yogyakarta, Sabtu (30/9/2023).

Dalam kegiatan tersebut OJK mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui peranan santri. (ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah/rwa) (hru)

(Hendra Nurdiyansyah/ANTARA FOTO)