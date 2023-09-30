...

OJK Berikan Literasi Keuangan Syariah Melalui Peranan Santri

Hendra Nurdiyansyah/ANTARA FOTO, Jurnalis · Sabtu 30 September 2023 20:30 WIB
OJK mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah melalui peranan santri.
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan OJK Agusman menyampaikan sambutan pada acara Forum Edukasi dan Temu Bisnis Akses Keuangan Syariah untuk UMKM Santri di UIN Sunan Kalijaga, Sleman, DI Yogyakarta, Sabtu (30/9/2023). 

Dalam kegiatan tersebut OJK mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui peranan santri. 

 

