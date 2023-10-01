Dua pesepeda BMX Indonesia Amellya Nur Sifa (kanan) dan Jasmine Azzahra Setyobudi (kiri) memegang Bendera Merah Putih usai berlomba pada final putri Asian Games 2022 di Chun'an Jieshou Sports Centre BMX Course, China, Minggu (1/10/2023).

Amellya meraih emas usai mencatatkan waktu 44,065 detik pada heat pertama, 43,290 detik pada heat kedua, dan 43,918 detik pada heat ketiga sedangkan Jasmine meraih perunggu usai mencatatkan waktu 45,244 detik, 43,551 detik, 43,956 detik.

(ANTARA FOTO/Nick Haboatubun/Indonesia Cycling Federation/hma/YU) (hru)

