...

Atlet BMX Putri Indonesia Raih Medali Emas Asian Games

HO/Antara Foto, Jurnalis · Minggu 01 Oktober 2023 13:24 WIB
Amellya meraih emas sedangkan Jasmine meraih perunggu.
Amellya meraih emas sedangkan Jasmine meraih perunggu.
Amellya meraih emas sedangkan Jasmine meraih perunggu.
A A A

Dua pesepeda BMX Indonesia Amellya Nur Sifa (kanan) dan Jasmine Azzahra Setyobudi (kiri) memegang Bendera Merah Putih usai berlomba pada final putri Asian Games 2022 di Chun'an Jieshou Sports Centre BMX Course, China, Minggu (1/10/2023).

Amellya meraih emas usai mencatatkan waktu 44,065 detik pada heat pertama, 43,290 detik pada heat kedua, dan 43,918 detik pada heat ketiga sedangkan Jasmine meraih perunggu usai mencatatkan waktu 45,244 detik, 43,551 detik, 43,956 detik.

(ANTARA FOTO/Nick Haboatubun/Indonesia Cycling Federation/hma/YU) (hru)

(HO/Antara Foto)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Pemkot Jaksel Gelar Vaksinasi Rabies Gratis untuk Hewan Peliharaan di RPTRA Manggarai

Pemkot Jaksel Gelar Vaksinasi Rabies Gratis untuk Hewan Peliharaan di RPTRA Manggarai

Kuliah Umum Angela Tanoesoedibjo Bangkitkan Semangat Mahasiswa Baru MNC University

Kuliah Umum Angela Tanoesoedibjo Bangkitkan Semangat Mahasiswa Baru MNC University

Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar Buka Exploration of Happiness

Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar Buka Exploration of Happiness

Bonatua Ambil Salinan Ijazah Jokowi di KPU DKI Jakarta

Bonatua Ambil Salinan Ijazah Jokowi di KPU DKI Jakarta

Hakim PN Jaksel Tolak Gugatan Praperadilan Nadiem Makarim

Hakim PN Jaksel Tolak Gugatan Praperadilan Nadiem Makarim

Sidang Dakwaan Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah, Negara Dirugikan Rp285,98 Triliun

Sidang Dakwaan Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah, Negara Dirugikan Rp285,98 Triliun

Empat Eks Pihak Swasta Dituntut Empat Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Gula

Empat Eks Pihak Swasta Dituntut Empat Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Gula

Nicholas Saputra Ajak Masyarakat Hidup Sehat di Talkshow A Day of Purity

Nicholas Saputra Ajak Masyarakat Hidup Sehat di Talkshow A Day of Purity

Cari Berita Lain Di Sini