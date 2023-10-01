...

Wacana Perubahan Status Bandara Supadio Pontianak

Jessica Helena Wuysang/ANTARA FOTO, Jurnalis · Minggu 01 Oktober 2023 19:16 WIB
Sejumlah penumpang pesawat berjalan di terminal kedatangan.
Sejumlah penumpang pesawat berjalan di terminal kedatangan.
A A A

Sejumlah penumpang pesawat berjalan di terminal kedatangan di Bandara Internasional Supadio, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Minggu (1/10/2023). 

 

EGM PT Angkasa Pura II, Bandara Internasional Supadio Muhamad Iwan Sutisna mengatakan bahwa bahwa ada kemungkinan Bandara Supadio Pontianak akan dimasukkan dalam daftar perubahan status dari bandara internasional menjadi bandara domestik, berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan pemerintah pusat terkait dengan pertahanan dan keamanan. 

 

(ANTARA FOTO/Jessica Wuysang/nz) (hru)

(Jessica Helena Wuysang/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

APBN KiTa Oktober 2025: APBN Tetap Solid di Tengah Tantangan Ekonomi Global

APBN KiTa Oktober 2025: APBN Tetap Solid di Tengah Tantangan Ekonomi Global

Pameran Lo Jual Gue Beli, Jejak Arsip dalam Festival PustaKarsa 2025

Pameran Lo Jual Gue Beli, Jejak Arsip dalam Festival PustaKarsa 2025

Aksi Tolak Penggusuran Pasar Burung Barito

Aksi Tolak Penggusuran Pasar Burung Barito

Pekerja Hiburan Demo di DPRD Jakarta, Protes Raperda Kawasan Tanpa Rokok

Pekerja Hiburan Demo di DPRD Jakarta, Protes Raperda Kawasan Tanpa Rokok

Inovasi Medis Terbaru di Bintaro Tekan Risiko Amputasi pada Pasien Diabetes

Inovasi Medis Terbaru di Bintaro Tekan Risiko Amputasi pada Pasien Diabetes

Menparekraf Widiyanti Putri Wardhana Apresiasi Kuliner Lokal di Festival Gastronomi Nasional

Menparekraf Widiyanti Putri Wardhana Apresiasi Kuliner Lokal di Festival Gastronomi Nasional

Pemkot Jaksel Gelar Vaksinasi Rabies Gratis untuk Hewan Peliharaan di RPTRA Manggarai

Pemkot Jaksel Gelar Vaksinasi Rabies Gratis untuk Hewan Peliharaan di RPTRA Manggarai

Kuliah Umum Angela Tanoesoedibjo Bangkitkan Semangat Mahasiswa Baru MNC University

Kuliah Umum Angela Tanoesoedibjo Bangkitkan Semangat Mahasiswa Baru MNC University

Cari Berita Lain Di Sini