Sejumlah penumpang pesawat berjalan di terminal kedatangan di Bandara Internasional Supadio, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Minggu (1/10/2023).

EGM PT Angkasa Pura II, Bandara Internasional Supadio Muhamad Iwan Sutisna mengatakan bahwa bahwa ada kemungkinan Bandara Supadio Pontianak akan dimasukkan dalam daftar perubahan status dari bandara internasional menjadi bandara domestik, berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan pemerintah pusat terkait dengan pertahanan dan keamanan.

(Jessica Helena Wuysang/ANTARA FOTO)