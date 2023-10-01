Para pemain Tottenham Hotspur melakukan selebrasi saat bertanding melawan Liverpool dalam laga lanjutan Liga Inggris di Tottenham Hotspur Stadium, London, Minggu (1/10/2023) dini hari WIB.

Tottenham menang dramatis dengan skor akhir 2-1, gol Tottenham dicetak Son Heing-min menit ke-36, dan gpl bunuh diri Joel Matip menit 90+6.

Dengan kemenangan ini The Lily Whites naik keperingkat kedua dengan raihan 17 poin, sedangkan Liverpool merosot keperingkat keempat dengan 16 poin.

(Foto: Reuters)

