Senangnya Para Pemain Tottenham Bisa Kalahkan Liverpool di London

Reuters, Jurnalis · Minggu 01 Oktober 2023 06:02 WIB
Para pemain Tottenham Hotspur melakukan selebrasi saat bertanding melawan Liverpool.
Para pemain Tottenham Hotspur melakukan selebrasi saat bertanding melawan Liverpool dalam laga lanjutan Liga Inggris di Tottenham Hotspur Stadium, London, Minggu (1/10/2023) dini hari WIB.

 

Tottenham menang dramatis dengan skor akhir 2-1, gol Tottenham dicetak Son Heing-min menit ke-36, dan gpl bunuh diri Joel Matip menit 90+6.

 

Dengan kemenangan ini The Lily Whites naik keperingkat kedua dengan raihan 17 poin, sedangkan Liverpool merosot keperingkat keempat dengan 16 poin.

 

(Foto: Reuters) (hru)

(Reuters)

