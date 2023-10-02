...

Mendekati Kepala 5, Kaka Slank Pamer Perut Sixpack dan Tampil Bugar

Andreas Fitri Atmoko/ANTARA FOTO, Jurnalis · Senin 02 Oktober 2023 07:53 WIB
Kaka Slank saat tampil di Jogjarockarta.
Aksi vokalis grup musik Slank Akhadi Wira Satriaji atau yang biasa disapa Kaka memiliki badan yang atletis, pria kelahiran 10 Maret 1974 sekarang berusia 49 tahun dan mendekati kepala 5 (usia 50 Tahun) tetap menjaga kondisi badannya terlihat perutnya six packnya diperlihatkan setiap kali manggung selalu membuka bajunya.

 

Tips Kaka menjaga kesehatan tubuh dengan olah raga rutin paling mudah olah raga lari dan juga latihan body weight training

 

Terakhir Kaka manggung bersama Slank di Jogjarockarta Internasional Musik Festival 2023 di Stadion Kridosono. 

 

(ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko/tom) (hru)

 

 

 

(Andreas Fitri Atmoko/ANTARA FOTO)

