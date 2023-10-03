...

Restorasi Fosil Gading Gajah Purba Berusia 12.000 Tahun

Makna Zaezar/ANTARA FOTO, Jurnalis · Selasa 03 Oktober 2023 16:27 WIB
Restorasi fosil binatang purba yang diperkirakan berusia 12.000 tahun.
Restorasi fosil binatang purba yang diperkirakan berusia 12.000 tahun.
Petugas melakukan penyambungan fosil gading gajah purba saat proses restorasi di Laboratorium Museum Ranggawarsita, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (3/10/2023). 

 

Restorasi fosil binatang purba yang diperkirakan berusia 12.000 tahun dan memiliki panjang 2,8 meter milik koleksi museum itu dilakukan untuk mengembalikan bentuk gading menjadi utuh sehingga dapat dipamerkan kepada masyarakat yang ingin memelajari perkembangan sejarah masa lalu. 

 

(ANTARA FOTO/Makna Zaezar/foc) (hru)

(Makna Zaezar/ANTARA FOTO)

