Petugas melakukan penyambungan fosil gading gajah purba saat proses restorasi di Laboratorium Museum Ranggawarsita, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (3/10/2023).

Restorasi fosil binatang purba yang diperkirakan berusia 12.000 tahun dan memiliki panjang 2,8 meter milik koleksi museum itu dilakukan untuk mengembalikan bentuk gading menjadi utuh sehingga dapat dipamerkan kepada masyarakat yang ingin memelajari perkembangan sejarah masa lalu.

(ANTARA FOTO/Makna Zaezar/foc) (hru)

(Makna Zaezar/ANTARA FOTO)