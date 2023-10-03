...

Harumkan Nama Bangsa, Kevin Sanjaya Terima Penghargaan dari PSMTI

Aziz Indra, Jurnalis · Selasa 03 Oktober 2023 00:24 WIB
Kevin Sanjaya menerima penghargaan apresiasi dari PSMTI.
Paguyuban Sosial Marga Tionghoa (PSMTI) merayakan ulang tahunnya yang ke-25 di gedung Sasono Utomo, Taman Mini Indonesia Indah (TMII) pada Senin (2/10/2023). Selain merayakan dirgahayunya, PSMTI juga menganugerahkan penghargaan dan apresiasi kepada 25 pria dan wanita beretnis Tionghoa yang memberikan kontribusi membanggakan bagi Indonesia. 

Salah satu dari penerima penghargaan apresiasi PSMTI tersebut, dia lah atlet muda bulutangkis nasional ternama, Kevin Sanjaya. Pebulutangkis Ganda putra yang bersama Marcus Gideon tersebut, mendapatkan penghargaan apresiasi kategori kreativitas seni kebudayaan bidang olahraga. 

 

"Pastinya terima kasih untuk penghargaannya, semoga saya bisa terus berkontribusi untuk bangsa Indonesia," ujar pria bernama lengkap Kevin Sanjaya Sukamulyo, Senin (2/10/2023). 

 

Kevin yang dikenal di dunia olahraga bulutangkis internasional sebagai pasangan The Minions dengan Marcus, mendapatkan penghargaan PSMTI tersebut karena dinilai mengharumkan nama bangsa di mata dunia. Kevin pun diakui dalam keahlian dan teknis bulutangkisnya oleh pebulutangkis ganda terbaik internasional seperti Gillian Clarke. 

 

Kevin yang telah menerima 27 gelar juara bulutangkis tersebut juga dikenal berjiwa sosial. Ia menyumbangkan hasil lelang barang pribadinya kepada masyarakat Indonesia yang terdampak pandemi Covid-19 kemarin. 

 

"Kevin berhasil mengumpulkan dana untuk masyarakat yang terdampak secara ekonomi pada Pandemi Covid 19, dirinya menyumbangkan hasil lelang barang pribadinya tersebut bersama gabungan artis dan seniman Sunda," ujar pembawa acara saat pemberian penghargaan. 

 

Sekadar informasi, Di usia genap ke-25 ini PSMTI mengusung tema "Pesta Demokrasi Sukses, PSMTI Maju, Indonesia Sejahtera”. Melalui tema tersebut, perayaan yang digelar menjadi lebih spesial, dimana selain mengundang anggota dan pengurus PSMTI seluruh provinsi dan kabupaten/kota, PSMTI juga mengundang Presiden Joko Widodo beserta jajaran Menteri kabinet. 

 

Turut pula hadir di lokasi, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo, putra bungsu Ir Soekarno sekaligus Politisi PDIP Guruh Soekarnoputra, dan eks Menteri Perhubungan dan eks Menteri ESDM Ignasius Jonan.

Bertepatan dengan Hari Batik Nasional, PSMTI meminta para tamu undangan untuk mengenakan pakaian batik. Selain hari Batik Nasional, puncak HUT PSMTI juga merayakan Festival Kue Bulan atau Moon Festival.

 

Dalam rangkaian acara HUT ke-25, PSMTI turut mengenalkan budaya Tionghoa melalui penampilan seni budaya tionghoa seperti alat musik, tarian, pakaian, kungfu, wushu hingga taichi.

(Aziz Indra)

