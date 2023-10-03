...

Terry Shahab Rilis Single Terbaru Berjudul Jangan Harap Kembali

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Selasa 03 Oktober 2023 13:36 WIB
Penyanyi Terry Shahab berfoto usai interview single terbarunya berjudul Jangan Harap Kembali dalam acara Guest Star Okezone TV di iNews Tower, Jakarta, Selasa (3/10/2023).

 

Terry Shahab yang dikenal dengan spesialis lagu menyayat hati, kembali meluncurkan lagu terbaru. Penyanyi yang mendapat julukan ‘Queen of Galau’ ini hadir dengan single terbaru berjudul, Jangan Harap Kembali.

 

Sesuai judulnya, single itu berkisah tentang kesulitan seseorang melepaskan perasaan sayangnya kepada seseorang yang dicintai.

(Aldhi Chandra Setiawan)

