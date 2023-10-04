Petugas memasang spanduk bertuliskan "Tanah Ini Aset Negara Milik Pemerintah Negara Republik Indonesia" di depan Hotel Sultan, Kompleks GBK, Jakarta, Rabu (4/10/2023).

Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK) memasang spanduk pemberitahuan yang bertuliskan "Tanah Ini Aset Negara Milik Pemerintah Negara Republik Indonesia".

Pemasangan spanduk tersebut bertujuan untuk mengingatkan PT Indobuildco selaku pengelola Hotel Sultan agar segera mengosongkan lahan di Blok 15 kawasan GBK.

(Foto: Aldhi Chandra Setiawan) (hru)