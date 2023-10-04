...

Angela Tanoesoedibjo Diperkenalkan Menjadi Wakil Ketua Tim Pemenangan Ganjar

Aziz Indra, Jurnalis · Rabu 04 Oktober 2023 20:05 WIB
Arsjad Rasjid mengenalkan wakil ketua TPN yang baru. Salah satunya, Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo.
Ketua Tim Pemenangan Ganjar (TPN) Ganjar Presiden, Arsjad Rasjid memimpin rapat mingguan di MNC Center, Jakarta, Rabu (4/10/2023) siang. 

 

Arsjad mengatakan, pihaknya membahas finalisasi struktur TPN Ganjar Presiden. Meski demikian, ia berkata, struktur TPN Ganjar akan terus bertambah seiring waktu. 

 

Arsjad Rasjid mengenalkan wakil ketua TPN yang baru. Salah satunya, Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo.  

 

Tak hanya itu, ada pula nama Wakil Ketua Umum Partai Hanura Benny Rhamdani, eks Wakapolri Gatot Edy Pramono, Ketua Umum Harian DPP Partai Perindo, Tuan Guru Badjang (TGB) Zainul Majdi. "Lalu juga Mas Andi Gani Nena Wea yang di mana juga wakil ketua di sini yang nanti Profilingnya akan kami berikan, lalu juga Mas Ahmad Basarah , lalu ada juga Mas Usman Tokan. Nah ini beliau-beliau ini masuk dalam wakil Ketua. Nah jadi pada hari ini itu nantinya akan kami," terang Arsjad.

 

(Foto: Aziz Indra) (hru)

(Aziz Indra)

