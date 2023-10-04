Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo berjalan keluar setibanya dari luar negeri di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (4/10/2023).

SYL tiba dengan menaiki pesawat Singapore Airlines dengan nomor penerbangan SQ-964 yang bertolak di bandara Changi, rute Singapura-Indonesia.

Berdasarkan pantauan MPI, SYL datang dengan mengenakan jas hitam bercorak kotak-kotak dengan motif garis berwarna abu-abu. Dia pun memakai kemeja berkerah warna biru, bercelana hitam panjang dan bersepatu kets hitam dengan motif sol berwarna putih.

(ANTARA FOTO/Izzah Syafitri/Bal/aww) (hru)

(Izzah Syafitri/ANTARA FOTO)