Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo berjalan keluar setibanya dari luar negeri di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (4/10/2023).
SYL tiba dengan menaiki pesawat Singapore Airlines dengan nomor penerbangan SQ-964 yang bertolak di bandara Changi, rute Singapura-Indonesia.
Berdasarkan pantauan MPI, SYL datang dengan mengenakan jas hitam bercorak kotak-kotak dengan motif garis berwarna abu-abu. Dia pun memakai kemeja berkerah warna biru, bercelana hitam panjang dan bersepatu kets hitam dengan motif sol berwarna putih.
