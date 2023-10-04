...

Sempat Hilang Kontak, Mentan Syahrul Yasin Limpo Tiba di Terminal 3 Bandara Soetta

Izzah Syafitri/ANTARA FOTO, Jurnalis · Rabu 04 Oktober 2023 20:49 WIB
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo berjalan keluar setibanya dari luar negeri di Terminal 3.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo berjalan keluar setibanya dari luar negeri di Terminal 3.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo berjalan keluar setibanya dari luar negeri di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (4/10/2023). 

 

SYL tiba dengan menaiki pesawat Singapore Airlines dengan nomor penerbangan SQ-964 yang bertolak di bandara Changi, rute Singapura-Indonesia.

 

Berdasarkan pantauan MPI, SYL datang dengan mengenakan jas hitam bercorak kotak-kotak dengan motif garis berwarna abu-abu. Dia pun memakai kemeja berkerah warna biru, bercelana hitam panjang dan bersepatu kets hitam dengan motif sol berwarna putih.

 

(ANTARA FOTO/Izzah Syafitri/Bal/aww) (hru)

(Izzah Syafitri/ANTARA FOTO)

