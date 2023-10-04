Langkah Ganjar Pranowo menuju Pilpres 2024 memperlihatkan semangat kepercayaan diri yang semakin besar, hal ini semakin terlihat dari fenomena yang berlangsung pasca Rakernas PDI Perjuangan yang telah berlangsung kemarin.

Bertolak belakang dengan apa yang selama ini menjadi isu politik terkait merenggangnya hubungan Megawati dan Presiden Joko Widodo maupun sinyal Presiden Jokowi mengambil jarak dengan kubu Ganjar Pranowo. Ada beberapa hal yang memperlihatkan tanda tentang gesture harmoni baik antara Presiden Jokowi dan Megawati dan semakin menguatnya sinyal dukungan Presiden Jokowi ke Ganjar Pranowo.

Selain bahwa dalam acara tersebut Megawati menggandeng baik Presiden Jokowi dan Ganjar, juga Megawati menjelaskan istilah petugas partai yang selama ini diidentikkan Jokowi adalah petugas partai. Megawati menegaskan bahwa bukan hanya presiden Jokowi sebagai petugas partai, namun juga dirinya adalah bagian petugas partai. Maksud Megawati agaknya bahwa baik dirinya maupun Presiden Jokowi sama-sama berkomitmen terhadap garis ideologi partai yang menjadi framework dalam kebijakan publik.

Statemen yang memperlihatkan semakin tegasnya Jokowi dalam mendukung Ganjar Pranowo terutama terucap dalam pernyataannya soal apabila sebagai Capres Ganjar terpilih sebagai presiden, maka hari pertama dia terpilih langsung menegaskan program kedaulatan pangan untuk Indonesia.

Orientasi kedaulatan pangan sebagai saran dari Presiden Joko Widodo terhadap Ganjar Pranowo ini menjadi sangat penting, karena ancaman krisis yang dihadapi baik dunia dan Indonesia kedepan adalah krisis pangan, dan Presiden menekankan program krusial tersebut pada Ganjar Pranowo sebagai kandidat presiden apabila terpilih menjadi presiden. Seruan tentang program krusial ini belum pernah Presiden Jokowi tekankan pada kandidat presiden lainnya, dan pernyataan tentang program presiden kedepan baru pertama kali diutarakan kepada Ganjar Pranowo.

Satu hal pula yang penting untuk ditekankan bahwa seruan kedaulatah pangan ini diutarakan kepada Ganjar Pranowo, ketika sebelumnya muncul kepermukaan isu tentang tidak berhasilnya program food estate yang dikelola oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang kebetulan menjadi kandidat presiden pula dalam pilpres 2024.

Beberapa sinyalemen yang terungkap dalam rakernas PDI Perjuangan kemarin merupakan isyarat dukungan yang lebih tegas dari sebelumnya yang diutarakan oleh Presiden Jokowi kepada Ganjar Pranowo, hal itu diungkapkan Airlangga Pribadi Kusman Pengamat Politik Universitas Airlangga.

(Foto: ANTARA/Akbar Gumay)