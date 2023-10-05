...

MNC Forum LXXII Hadirkan Menparekraf Sandiaga Uno

Aziz Indra, Jurnalis · Kamis 05 Oktober 2023 20:47 WIB
MNC Group kembali menggelar MNC Forum LXXII 72 bertema Membangun Pertumbuhan Ekonomi Menuju Indonesia Emas.
MNC Group kembali menggelar MNC Forum LXXII (72) bertema Membangun Pertumbuhan Ekonomi Menuju Indonesia Emas dan Memahami Arti Nasionalisme dengan pembicara Menteri Kemenparekraf/Baparekraf Sandiaga Salahuddin Uno yang diselenggarakan di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta, Kamis (5/10/2023). 

 

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kemenparekraf/Baparekraf Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, Indonesia adalah negara yang dikaruniai luar biasa. 

 

Gen Z sekarang bicara ekonomi hijau tapi ekonomi sekrang apapun industri harus sustainability, dengan bantuan anak muda 6 persen bukan hanya tercapai tapi juga berkelanjutan," tukasnya. 

 

Hary Tanoesodibjo menilai Indonesia penting untuk memiliki pemimpin-pemimpin yang paham ekonomi, karena masalah terbesar kedepan yaitu ekonomi dan persaingan ekonomi global yang harus mampu dihadapi," jelasnya .

 

