MNC Group kembali menggelar MNC Forum LXXII (72) bertema Membangun Pertumbuhan Ekonomi Menuju Indonesia Emas dan Memahami Arti Nasionalisme dengan pembicara Menteri Kemenparekraf/Baparekraf Sandiaga Salahuddin Uno yang diselenggarakan di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta, Kamis (5/10/2023).

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kemenparekraf/Baparekraf Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, Indonesia adalah negara yang dikaruniai luar biasa.

Gen Z sekarang bicara ekonomi hijau tapi ekonomi sekrang apapun industri harus sustainability, dengan bantuan anak muda 6 persen bukan hanya tercapai tapi juga berkelanjutan," tukasnya.

Hary Tanoesodibjo menilai Indonesia penting untuk memiliki pemimpin-pemimpin yang paham ekonomi, karena masalah terbesar kedepan yaitu ekonomi dan persaingan ekonomi global yang harus mampu dihadapi," jelasnya .

(Foto: Aziz Indra) (hru)

(Aziz Indra)