Grup band Bagindas memperkenalkan lagu baru berjudul Jayalah Selamanya di program Guest Star, Okezone TV, Gedung iNews Tower, Jakarta, Rabu (4/10/2023). Di single kali ini, Bagindas berkolaborasi dengan musisi ternama Ipang Lazuardi.

Berbeda dengan single-single sebelumnya, Jayalah Selamanya menggiring tema tentang Indonesia. Lagu ini sekaligus dipersembahkan Bagindas untuk ulang tahun ke-78 Republik Indonesia, 17 Agustus lalu.

Bagindas yang beranggotakan Andra (vokal), Feri (gitar), Wendy (bass), Ragil (drum) berharap lagu Jayalah Selamanya disukai pencinta musik Indonesia dan diterima semua kalangan. Selain itu, dapat menjadi lagu yang memberikan semangat dan kecintaan terhadap bangsa Indonesia.

(Arif Julianto/okezone)