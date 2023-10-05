...

Kolaborasi dengan Ipang Lazuardi, Band Bagindas Kenalkan Lagu Jayalah Selamanya

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Kamis 05 Oktober 2023 10:01 WIB
Grup band Bagindas memperkenalkan lagu baru berjudul Jayalah Selamanya di program Guest Star, Okezone TV.
Grup band Bagindas memperkenalkan lagu baru berjudul Jayalah Selamanya di program Guest Star, Okezone TV.
Grup band Bagindas memperkenalkan lagu baru berjudul Jayalah Selamanya di program Guest Star, Okezone TV.
Grup band Bagindas memperkenalkan lagu baru berjudul Jayalah Selamanya di program Guest Star, Okezone TV.
Grup band Bagindas memperkenalkan lagu baru berjudul Jayalah Selamanya di program Guest Star, Okezone TV.
Grup band Bagindas memperkenalkan lagu baru berjudul Jayalah Selamanya di program Guest Star, Okezone TV.
A A A

Grup band Bagindas memperkenalkan lagu baru berjudul Jayalah Selamanya di program Guest Star, Okezone TV, Gedung iNews Tower, Jakarta, Rabu (4/10/2023). Di single kali ini, Bagindas berkolaborasi dengan musisi ternama Ipang Lazuardi.

 

Berbeda dengan single-single sebelumnya, Jayalah Selamanya menggiring tema tentang Indonesia. Lagu ini sekaligus dipersembahkan Bagindas untuk ulang tahun ke-78 Republik Indonesia, 17 Agustus lalu.  

 

Bagindas yang beranggotakan Andra (vokal), Feri (gitar), Wendy (bass), Ragil (drum) berharap lagu Jayalah Selamanya disukai pencinta musik Indonesia dan diterima semua kalangan. Selain itu, dapat menjadi lagu yang memberikan semangat dan  kecintaan terhadap bangsa Indonesia.

(Arif Julianto/okezone)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Pemerintah Luncurkan BLT Kesejahteraan dan Program Magang untuk Lulusan Baru

Pemerintah Luncurkan BLT Kesejahteraan dan Program Magang untuk Lulusan Baru

Revitalisasi Stasiun Tanah Abang Rampung, Tingkatkan Kenyamanan dan Efisiensi Penumpang

Revitalisasi Stasiun Tanah Abang Rampung, Tingkatkan Kenyamanan dan Efisiensi Penumpang

Pemprov DKI Lakukan Pemeliharaan JPO Pasar Kenari untuk Tingkatkan Kenyamanan Warga

Pemprov DKI Lakukan Pemeliharaan JPO Pasar Kenari untuk Tingkatkan Kenyamanan Warga

Anggaran SEA Games 2025 Naik Jadi Rp60 Miliar

Anggaran SEA Games 2025 Naik Jadi Rp60 Miliar

WHO Apresiasi Komitmen Bintang Toedjoe Kembangkan Obat Herbal Modern

WHO Apresiasi Komitmen Bintang Toedjoe Kembangkan Obat Herbal Modern

Kelas Latte Art Serentak di 300 Gerai Kopi se-Indonesia Raih Rekor Muri

Kelas Latte Art Serentak di 300 Gerai Kopi se-Indonesia Raih Rekor Muri

Melihat Latihan Pesenam Jelang Kejuaraan Dunia Gimnastik 2025

Melihat Latihan Pesenam Jelang Kejuaraan Dunia Gimnastik 2025

Peringati Hari Pangan Sedunia, SPI Desak Reforma Agraria dan Tolak Impor Beras

Peringati Hari Pangan Sedunia, SPI Desak Reforma Agraria dan Tolak Impor Beras

Cari Berita Lain Di Sini