Hary Tanoesoedibjo Pimpin Konsolidasi Partai Perindo Se-Kalimantan Utara

Aziz Indra, Jurnalis · Jum'at 06 Oktober 2023 14:02 WIB
Hary Tanoesoedibjo memberi arahan kepada para kader Partai Perindo.
Hary Tanoesoedibjo menyerahkan bantuan gerobak untuk pedagang.
Partai Perindo terus melakukan konsolidasi internal dalam menyongsong Pemilu 2024 mendatang.
Ketum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo bersama rombongan disambut Wali Kota Tarakan Khairul di Bandara Internasional Juwata Tarakan, Kalimantan Utara. 

 

Tarian Iluk jepin peguna sebuah tarian persembahan dari Kalimantan Utara mengiringi kedatangan Rombongan Pimpinan DPP Partai Perindo. 

 

Kedatangan Hary Tanoesoedibjo untuk memimpin dan memberikan arahan kepada jajaran pengurus, kader dan simpatisan dalam Konsolidasi DPW, DPD, Caleg DPR RI beserta Tandem Provinsi dan Kab/Kota Partai Perindo Se-Kalimantan Utara yang diselenggarakan di Tarakan Kamis (6/10/2023). .

 

Partai Perindo terus melakukan konsolidasi internal dalam menyongsong Pemilu 2024 mendatang. Konsolidasi partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu dilakukan guna memberikan pemahaman bagaimana caranya meraih hasil suara maksimal, penguatan dan menyelaraskan ritme kerja di seluruh tingkatkan. Dalam kesempatan ini Ketum menyerahkan Gerobak Perindo kepada para pedagang kecil di kota Tarakan.

 

(Foto: Aziz Indra) (hru)

(Aziz Indra)

Cari Berita Lain Di Sini