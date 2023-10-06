Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) mengungkapkan jika Partai Perindo sangat percaya diri bisa mendapatkan kursi dewan di Sulawesi Utara karena komitmen dan semangat para kadernya yang luar biasa.

Hary Tanoe merasa jika Sulawesi Utara siap memperoleh satu kursi DPR RI, dan target-target lainnya di kursi Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

"Saya rasa Sulawesi Utara sangat siap dan komitmennya untuk memperoleh satu kursi DPR RI, jadi itu sangat luar biasa," ucap Hary Tanoe saat konsolidasi DPW Partai Perindo di Manado, Sulawesi Utara, Jumat (6/10/2023).

"Kemudian untuk dewan di rovinsi kursinya target mendapat 5. Kemudian untuk seluruh Kabupaten/Kota yang ada 15, disini ada 11 Kabupaten dan 4 Kota itu total targetnya dapet 50 kursi. Jadi, ya tentunya itu sama saja dua digit sesuai dengan target nasional Partai Perindo," imbuh Hary Tanoe.

Hary Tanoe pun yakin Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Sulawesi Utara, Jaclyn Ivana Koloay, mampu merealisasikan target dua digit untuk kursi dewan Partai Perindo.

"Tapi saya punya keyakinan tinggi Bu Jaclyn mampu untuk merealisasikan itu (realisasi dua digit). Saya datang kesini tujuannya antara konsolidasi, jadi memberikan arahan-arahan, strategi apa yang perlu dilakukan," ucap Hary Tanoe.

Selanjutnya, Hary Tanoe yang juga sebagai ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Perindo memastikan pihaknya akan lebih menetapkan strategi politik yang tepat sasaran dan bisa membantu apa yang dibutuhkan oleh DPW Sulawesi Utara Partai Perindo.

"Saling mengisi ya, apa yang Bappilu bisa bantu di Sulawesi Utara dan apa yang Sulawesi pimpinan Bu Jaclyn dan caleg-calegnya ini bisa memaksimalkan mereka masing-masing," pungkas Hary Tanoe.

(Aziz Indra)