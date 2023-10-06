...

Pemilik Sido Muncul Irwan Hidayat Bagi-Bagi Ilmu Mengelola Bisnis Jamunya

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Jum'at 06 Oktober 2023 21:44 WIB
Irwan Hidayat membagikan pengalaman memimpin perusahaan Sido Muncul.
Irwan Hidayat saat tampil dalam Chief Talk Okezone TV.
Pemilik PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO) Irwan Hidayat membagikan pengalaman memimpin perusahaan dalam program Chief Talk Okezone TV, Gedung iNews Tower, Jakarta, Jumat (6/10/2023). 

 

Irwan mengatakan, untuk sukses dalam menjalani bisnis dengan belajar meyakinkan. Meyakinkan ini bisa didapatkan dari seringnya berlatih. Bisa dari pengalaman kehidupan dan masalah-masalah yang dihadapi. 

 

Irwan juga membagikan banyak lagi ilmu dalam menjalani bisnisnya. Di mana usahanya, yakni Sido Muncul yang menjadi salah satu merek obat herbal dan jamu tersohor, bahkan telah diekspor ke pasar internasional. 

 

Berdirinya Sido Muncul berangkat dari tahun 1970-an, bermodalkan lima orang karyawan dan hanya omzet sebesar Rp900 ribu. Pada masa itu, Sido Muncul bertekad memperkenalkan jamu dan herbal pada masyarakat Indonesia.

 

Untuk selengkapnya, saksikan tayangan Chief Talk di Okezone TV dan live streaming di okezone.com.

(Aldhi Chandra Setiawan)

