...

Tanggap Darurat Kebakaran Gunung Lawu di Karanganyar

Mohammad Ayudha/ANTARA FOTO, Jurnalis · Sabtu 07 Oktober 2023 09:25 WIB
Kobaran api membakar hutan dan lahan Karhutla Gunung Lawu di Jenawi.
Kobaran api membakar hutan dan lahan Karhutla Gunung Lawu di Jenawi.
A A A

Kobaran api membakar hutan dan lahan (Karhutla) Gunung Lawu di Jenawi, Karanganyar, Jawa Tengah, Jumat (6/10/2023) malam.

Pemerintah Kabupaten Karanganyar menetapkan status tanggap darurat bencana kebakaran di Gunung Lawu, sementara Berdasarkan data terakhir Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Karhutla Gunung Lawu yang terbakar mencapai 100 hektare sedangkan upaya pemadaman masih terus dilakukan salah satunya dengan water bombing.

(ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha/YU) (hru)

(Mohammad Ayudha/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Bahlil Merapat ke Kediaman Prabowo di Kertanegara

Bahlil Merapat ke Kediaman Prabowo di Kertanegara

Hari Pertama Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Indonesia Arena

Hari Pertama Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Indonesia Arena

Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 Resmi Dibuka di Indonesia Arena

Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 Resmi Dibuka di Indonesia Arena

CMSE 2025 Hadirkan Edukasi dan Inovasi Pasar Modal di BEI

CMSE 2025 Hadirkan Edukasi dan Inovasi Pasar Modal di BEI

BPIP Teguhkan Semangat Kebajikan dan Persatuan Bangsa dari Timur

BPIP Teguhkan Semangat Kebajikan dan Persatuan Bangsa dari Timur

Kolaborasi Baru Hadirkan Tabungan Digital dan Kredit dalam Satu Layanan

Kolaborasi Baru Hadirkan Tabungan Digital dan Kredit dalam Satu Layanan

Dari Sawah ke Kampus: Ariawan Buktikan Anak Petani Bisa Raih Gelar Doktor

Dari Sawah ke Kampus: Ariawan Buktikan Anak Petani Bisa Raih Gelar Doktor

Ragunan Buka Wisata Malam, Warga Jakarta Antusias Menyambut

Ragunan Buka Wisata Malam, Warga Jakarta Antusias Menyambut

Cari Berita Lain Di Sini