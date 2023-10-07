Peserta lakon cosplay mengikuti kegiatan Animart Indonesia 2023 di Jakarta, Sabtu (7/10/2023). Animart yang berfokus pada Animasi, Film, dan Art, menjadi wadah bagi para penggemar pop culture Jepang untuk memperkaya pengalaman dan merajut komunitas yang semakin solid.

Celerina Tjandra Judisari, Penggagas ANIMART Indonesia dan Creative Director Senioe, berbagi visinya, "Animart adalah jembatan yang menghubungkan pecinta seni dan industri kreatif. Kami ingin menciptakan atmosfer di mana ide dan inovasi dapat berkembang.

Selama dua hari para penggemar pop culture dan seni dapat menikmati berbagai rangkaian kegiatan edutainment, kami juga menghadirkan Hina Suguta, seorang voice actor populer dari Jepang dengan perannya sebagai Marin Kitagawa dalam anime yang berjudul My Dress-Up Darling.

Di kesempatan yang sama, kami juga menyelenggarakan creative seminar dan simulation terkait voice acting dari local voice actor atau sulih suara yang bekerja sama dengan Suara Pro. Sulih suara ini penting dilakukan untuk menguatkan karakter yang nantinya ditampilkan dalam sebuah film animasi.”

(Heru Haryono)