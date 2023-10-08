Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo kembali melanjutkan safari politik ke berbagai wilayah di Indonesia menuju Pemilu 2024. Hary Tanoe memimpin langsung Rapat Konsolidasi DPW, DPD, Bacaleg DPR RI beserta Tandem Provinsi dan Kabupaten Partai Perindo se-Sulawesi Barat di Kota Mamuju, Minggu (8/10/2023).

Seusai memberikan arahan HT bersama jajaran pengurus DPP dan DPW melakukan syukuran HUT ke -9 Partai Perindo, Hary Tanoe menekankan kepada seluruh kader, pengurus dan bacaleg Partai Perindo untuk disiplin memaksimalkan suara partai serta suara caleg. Dalam kesempatan ini ketua umum menyerahkan Gerobak Perindo kepada para pedagang kecil di kota Mamuju.

(Aziz Indra)