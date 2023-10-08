Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo, menggelar orasi yang penuh semangat di hadapan ribuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat Desa (DPRT) dalam sebuah acara yang diadakan di Gelora Bumi Kaktus (GBK) Palu, Sabtu (7/10/203).

Dalam orasinya, Hery Tanoesoedibjo menyampaikan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Hqry Tanoesoedibjo menekankan bahwa Partai Perindo berjuang untuk persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang majemuk, dengan beragam suku, agama, dan etnis.

Persatuan ini adalah kunci kekuatan bagi Indonesia, tetapi juga mengakui bahwa masih ada banyak tantangan seperti kemiskinan dan kesenjangan sosial yang harus diatasi.

Orasi ini juga ditandai dengan penyerahan simbolis gerobak Perindo sebagai simbol perjuangan partai untuk Indonesia sejahtera dan Pelantikan DPW Pemuda Perindo Sulawesi tengah dan mengunjungi UMKM binaan.

Hary Tanoesoedibjo menyimpulkan orasinya dengan semangat dan optimisme, berharap agar suara Partai Perindo dapat meraih dukungan terbanyak di Sulawesi Tengah pada Pemilu 2024.

(Aziz Indra)