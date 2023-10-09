Warga Palestina memeriksa sebuah masjid yang hancur akibat serangan Israel di Khan Younis, di Jalur Gaza selatan, 8 Oktober 2023.

Laporan terbaru Al Jazeera menyebutkan setidaknya 370 rakyat Palestina meninggal akibat serangan balasan sporadis yang dilakukan Israel. Sedangkan media Israel menyebut, serangan pejuang Hamas telah menyebabkan sedikitnya 600 orang tewas imbas konflik Israel vs Hamas.

Serangan sporadis Israel juga menghancurkan masjid, terowongan, menghantam blok perumahan, dan rumah pejabat Hamas di Gaza. Tindakan Israel juga membuat sekitar 2,3 juta warga Palestina di Jalur Gaza menghabiskan malam dalam teror dan kegelapan setelah Israel meningkatkan serangan udara dan memutus aliran listrik ke kawasan tersebut.

REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa/File Foto

(Reuters)