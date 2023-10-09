...

KawanJuangGP dan Sahabat Ganjar Gelar Turnamen E-sport Cari Potensi Berbakat

MPI, Jurnalis · Senin 09 Oktober 2023 22:45 WIB
Peserta mengikuti turnamen e-sport.
Para peserta turnamen e-sport kolaborasi KawanJuangGP dan Sahabat Ganjar.
Akhir pekan lalu menjadi penuh warna dengan kolaborasi gemilang antara relawan KawanJuangGP mengandeng Sahabat Ganjar, dengan sukses menggelar dua turnamen E-Sport di Kota Jakarta Selatan.

 

Pada Sabtu (7/10), kedua relawan tersebut mengadakan turnamen Mobile Legend yang memikat para pemain berbakat dari berbagai kalangan. Acara ini tidak hanya mempererat tali persaudaraan antarrelawan, tetapi juga menyatukan pecinta game di seluruh kota.

 

Imron Rosyidi, koordinator acara dari DPW Sahabat Ganjar DKI Jakarta, menyatakan, "KawanJuangGP telah bekerjasama dengan kami dari Sahabat Ganjar untuk menyukseskan turnamen E-Sport ini dalam membangun generasi yang hebat dalam bidang E-Sport,” ucap Imron

 

Tidak berhenti di situ, pada Minggu (8/10), mereka berhasil menggelar turnamen PUBG yang meriah. Atmosfer penuh semangat dan persaudaraan akrab menciptakan pengalaman tak terlupakan bagi peserta dan penonton.

 

Salah satu peserta turnamen Mobile Legend, Rasyid, mengukapkan bahwa dirinya senang bisa mengikuti kompetisi ini. Selain dirinya mengasah kemampuan bermain E-Sport, dirinya juga berkesempatan untuk menjadi juara.

 

“Saya seneng bisa ikut turnamen dari KawanJuangGP dan Sahabat Ganjar apalagi hadiahnya lumayan besar jika dimenangkan” ucap Rasyid.

 

Kedua turnamen ini tidak hanya memberikan kesempatan bagi pemain untuk memamerkan keahlian, tetapi juga membangun jaringan baru serta menjalin persahabatan di dunia maya yang terus berkembang.

 

Dengan suksesnya kedua acara ini, KawanJuangGP dan Sahabat Ganjar berencana untuk terus menjalin kerja sama positif dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan serupa di masa mendatang. Semoga kebersamaan ini memberikan dampak positif yang lebih luas bagi masyarakat Jakarta Selatan dan sekitarnya.

(MPI)

