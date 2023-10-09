Ketua Tim Pemenangan Calon Presiden Ganjar Pranowo dan Pengusaha nasional Arsjad Rasjid saat menyampaikan sambutan dalam mengikuti kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Ponpes Krapyak, Kabupaten Bantul, Minggu (8/10/2023).

Mewakili KH Sayyid Muhammad Hilal Al-Aidid, yang menjadi tuan rumah, Arsjad Rasjid pun mengajak untuk meneladani sifat mulia dan ajaran Nabi Muhammad. Arsjad menyebutkan, peringatan Maulid Nabi bukan sekadar perayaan, namun juga menjadi momentum untuk mengekspresikan rasa cinta kepada Rasullulah.

Dalam pandangan Arsjad, kehadiran ulama ini merupakan bentuk silaturahmi umat muslim yang luar biasa, tanpa memandang batas negara atau budaya. Ia juga mengatakan, dengan hadirnya para ulama terkemuka, para intelektual dan cendekiawan muslim Indonesia bisa bersilaturahmi dan berkolaborasi, sehingga bisa menjadi rahmat bersama. Arsjad juga berharap peringatan ini mampu menjadi momentum untuk mewujudkan harmonisasi antara alam dan manusia, juga antara akal dan pikiran. Mari kita semua bersatu, meneladani sifat mulia Rasulullah dalam bermasyarakat, demi Indonesia yang damai dan sejahtera,” tuturnya. Peringatan Maulid Nabi di Krapyak, Yogyakarta, dihadiri para ulama terkemuka, seperti Syekh Ali Jum’ah (Mesir), Syeikh Osama Azhari (Mesir), Syekh lbrahim Salah Alhod hod (Mesir), Syekh Jaber Baghdady (Mesir), Syekh Abdel Hady Elkasbey (Mesir) serta Syekh Aum Al Qaddumi (Yordania). Pelantun salawat asal Mesir, Mustafa Atep juga terlihat hadir di sana. Diikuti ribuan santri dan masyarakat, peringatan Maulid Nabi ini juga dihadiri Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf, ibu bangsa Sinta Nuriyah Wahid, Ketua MUI KH Anwar Iskandar, Katib Aam PBNU KH Akhmad Said Asrori, serta Ketua Tanfidziyah PBNU Alissa Wahid.

(Arif Julianto/okezone)