Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo bersama Executive Chairwoman MNC Group Liliana Tanoesoedibjo ikut langsung memberikan hadiah untuk penerima program uang kaget Deden Zainudin dan Imas di Jakarta, Rabu (11/10/2023).

Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo bersama Executive Chairwoman MNC Group Liliana Tanoesoedibjo memberikan uang senilai Rp15 juta untuk penerima hadiah program uang kaget yaitu Deden Zainudin dan Imas. Selain itu, juga menyerahkan hadiah lainnya berupa warung lengkap dengan isinya, serta beasiswa S1 untuk putri penerima.

Setelah memberikan hadiah warung dan beasiswa, Liliana Tanoesoedibjo bersama Hary Tanoesoedibjo juga ikut mendampingi Imas berbelanja kebutuhan rumah tangga dari hasil hadiah uang kaget senilai Rp15 juta.

(Aldhi Chandra Setiawan)