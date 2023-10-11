...

Hary Tanoesoedibjo dan Liliana Tanoesoedibjo Turun Langsung Berikan Hadiah Penerima Uang Kaget

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Rabu 11 Oktober 2023 20:05 WIB
Hary Tanoesoedibjo dan Liliana Tanoesoedibjo Turun Langsung Berikan Hadiah Penerima Uang Kaget.
Hary Tanoesoedibjo dan Liliana Tanoesoedibjo Turun Langsung Berikan Hadiah Penerima Uang Kaget.
Hary Tanoesoedibjo dan Liliana Tanoesoedibjo naik odong-odong saat program Uang Kaget.
Hary Tanoesoedibjo dan Liliana Tanoesoedibjo menyapa warga.
Hary Tanoesoedibjo dan Liliana Tanoesoedibjo Turun Langsung Berikan Hadiah Penerima Uang Kaget.
Hary Tanoesoedibjo dan Liliana Tanoesoedibjo Turun Langsung Berikan Hadiah Penerima Uang Kaget.
A A A

Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo bersama Executive Chairwoman MNC Group Liliana Tanoesoedibjo ikut langsung memberikan hadiah untuk penerima program uang kaget Deden Zainudin dan Imas di Jakarta, Rabu (11/10/2023).

 

Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo bersama Executive Chairwoman MNC Group Liliana Tanoesoedibjo memberikan uang senilai Rp15 juta untuk penerima hadiah program uang kaget yaitu Deden Zainudin dan Imas. Selain itu, juga menyerahkan hadiah lainnya berupa warung lengkap dengan isinya, serta beasiswa S1 untuk putri penerima.

 

Setelah memberikan hadiah warung dan beasiswa, Liliana Tanoesoedibjo bersama Hary Tanoesoedibjo juga ikut mendampingi Imas berbelanja kebutuhan rumah tangga dari hasil hadiah uang kaget senilai Rp15 juta.

 

(Aldhi Chandra Setiawan)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Suasana GBK Tanpa Fotografer Komersial Setelah Kasus Teguran Viral

Suasana GBK Tanpa Fotografer Komersial Setelah Kasus Teguran Viral

FLOII Expo 2025 Resmi Dibuka, Pameran Tanaman Hias Terbesar di Indonesia Hadir di ICE BSD

FLOII Expo 2025 Resmi Dibuka, Pameran Tanaman Hias Terbesar di Indonesia Hadir di ICE BSD

Ribuan Ide Inovatif Lahir dari Sobat Competition 2025

Ribuan Ide Inovatif Lahir dari Sobat Competition 2025

Mediasi Buntu, Sengketa Ijazah Jokowi Berlanjut ke Sidang KI Pusat

Mediasi Buntu, Sengketa Ijazah Jokowi Berlanjut ke Sidang KI Pusat

BRIN Temukan Kandungan Mikroplastik Tinggi dalam Air Hujan Jakarta

BRIN Temukan Kandungan Mikroplastik Tinggi dalam Air Hujan Jakarta

Aksi Kamisan Soroti Satu Tahun Pemerintahan Prabowo - Gibran

Aksi Kamisan Soroti Satu Tahun Pemerintahan Prabowo - Gibran

Pedagang Pasar Barito Masih Bertahan Meski Dapat SP-3 dari Pemprov DKI

Pedagang Pasar Barito Masih Bertahan Meski Dapat SP-3 dari Pemprov DKI

Pelatihan Merangkai Bunga Warnai Festival Hortikultura 2025 di Rawa Belong

Pelatihan Merangkai Bunga Warnai Festival Hortikultura 2025 di Rawa Belong

Cari Berita Lain Di Sini