KPK Tahan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono dalam Kasus Dugaan Korupsi Pemerasan dengan Jabatan

Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO, Jurnalis · Rabu 11 Oktober 2023 22:51 WIB
KPK menahan Kasdi Subagyono KS serta menetapkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo SYL sebagai tersangka.
KPK menahan Kasdi Subagyono KS serta menetapkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo SYL sebagai tersangka.
Sekjen Kementerian Pertanian Kasdi Subagyono (kiri) menaiki mobil tahanan KPK usai konferensi pers penetapan dan penahanan tersangka di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (11/10/2023). 

 

KPK menahan Kasdi Subagyono (KS) serta menetapkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemerasan dengan jabatan, penerimaan gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Kementan, dengan jumlah uang yang dinikmati SYL bersama KS dan MH sekitar Rp13,9 miliiar. 

 

(ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/tom) (hru)

(Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO)

