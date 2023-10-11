...

Antusiasme Warga Tukarkan Tiket MotoGP Mandalika

Ahmad Subaidi/ANTARA FOTO, Jurnalis · Rabu 11 Oktober 2023 11:58 WIB
Petugas melayani calon penonton menukarkan tiket MotoGP.
Warga antre untuk menukarkan tiket MotoGP.
Seorang warga menunjukkan tiket MotoGP.
Petugas melayani calon penonton menukarkan tiket MotoGP di stan penukaran tiket Eks Bandara Selaparang, Mataram, NTB, Rabu (11/10/2023). Komandan lapangan MotoGP Mandalika 2023 Jamaluddin Malady mengatakan jumlah tiket MotoGP Mandalika 2023 per 9 Oktober 2023 yang sudah laku terjual terjual sebanyak 85 persen dari 69.000 tiket yang disiapkan dan dari 85 persen tiket yang sudah terjual tersebut sekitar 40 persen berasal dari luar NTB dan 60 persen penonton berasal dari dalam daerah NTB. 

 

(ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/nz) (hru)

(Ahmad Subaidi/ANTARA FOTO)

