Pembalap Gresini Racing MotoGP Enea Bastianini (kanan), Pembalap Ducati Lenovo Team Francesco Bagnaia (kiri) melakukan konferensi pers Shell Advance dan Ducati Corse di Jakarta, Selasa (10/10/2023).

Shell Advance kembali mendukung Francesco Bagnaia dan Enea Bastianini dalam tim Ducati Corse dalam ajang MotoGP yang akan diselenggarakan di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Indonesia, pada 13-15 Oktober 2023.

Disisi lain, Pecco Bagnaia merasakan aura yang berbeda ketika balapan di Indonesia, Pecco mengatakan Indonesia menjadi salah satu negara terbaik untuk event MotoGP.

