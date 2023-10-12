Menparekraf Sandiaga Uno saat memberi paparan dalam acara BOSF for the Study of Public di Jakarta, Kamis (12/10/2023).

Blue Ocean Strategy Fellowship (BOSF) mengumumkan kerja sama terbarunya dengan menggandeng tokoh nasional Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Distinguished Fellow dari BOSF setelah sukses dangan fellowship bersama Moch. Ridwan Kamil sebelumnya.

Sebagai Distinguished Fellow BOSF untuk periode Oktober 2023 hingga Februari 2024, Menteri Prariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) RI Sandiaga Uno akan berfokus pada isu-isu ekonomi yang inovatif dengan konsep yang dikenal dengan Sandinomics untuk mendorong kesejahteraan melalui dua pilar utama, yaitu menjaga stabilitas harga dan menciptakan lapangan kerja dalam skala luas.

Sandiaga Uno mengatakan bahwa stabilitas harga adalah kunci untuk menciptakan ekonomi yang sehat. Hal ini menjadi semakin krusial sebab Indonesia akan menyambut puncak bonus demografi pada 2030 mendatang, dan inilah yang ingin dijawab dari visi ekonomi Sandiaga Uno untuk Indonesia.

"Bila tidak dipersiapkan rencana lapangan pekerjaan dari sekarang, bonus demografi sebaliknya akan menjadi beban atau liabilitas. Dengan latar belakang saya sebagai entrepreneur, saya memastikan apa yang saya kerjakan dii sektor publik selalu data driven agar segala sesuatunya terukur," kata Sandiaga Uno.

Sandiaga Uno konsisten membangun sinergi dengan kementerian dan lembaga terkait, juga aktif melibatkan sektor privat secara aktif untuk mendorong kesejahteraan masyarakat melalui dua pilar ini.

Salah satu prestasi yang ditorehkannya adalah saat bulan suci Ramadhan 2018, di mana Sandi, dalam kapasitasnya sebagai Wakil Gubernur DKI kala itu, menjalin kerja sama dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan yang berhasil mencapai stabilitas harga pangan. Kolaborasi ini berdampak pada inflasi bulanan terkendali yang terefleksikan pada tingkat inflasi terendah di Jakarta dalam lima tahun.

Sejak dilantik menjadi Menparekraf RI pada akhir Desember 2020, Sandi Uno berhasil meningkatkan angkatan kerja pariwisata hingga 22,89 juta orang, sedangkan sektor ekonomi kreatif mempekerjakan angkat kerja dengan jumlah 23,98 juta orang, tercatat pada tahun 2022. Di bawah kepemimpinan Sandi Uno, devisa pariwisata pada tahun 2022 berhasil tumbuh hingga sekitar 94 miliar rupiah. Di tahun yang sama, sektor ekonomi kreatif berhasil mencapai nilai tambah sebesar 1,280 triliun rupiah.

Hal ini membuktikan bahwa di tengah tantangan yang besar, Sandi Uno berhasil menghadirkan peluang-peluang yang selama ini mungkin belum dicoba atau dimaksimalkan. Dengan semangat inovasi, adaptasi dan kolaborasi dalam semangat geber (gerak bersama), gercep (gerak cepat) dan gaspol (gali semua potensi lapangan kerja), pariwisata dan ekonomi kreatif berhasil keluar dari tekanan dan menjadi sektor cepat dan tumbuh lebih kuat dengan berbagai program dan kebijakan yang merangkul semua pihak.

"Terutama membuka kesempatan bagi UMKM dengan membangun ekosistem ekonomi kreatif dan pariwisata yang inklusif dan inovatif," kata Sandi Uno yang juga merupakan entrepreneur ulung Tanah Air.