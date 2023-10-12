...

Jokowi Rayakan Kemenangan Timnas Indonesia yang Menang Telak 6-0 Atas Brunei Darussalam

Dhemas Reviyanto/ANTARA FOTO, Jurnalis · Kamis 12 Oktober 2023 23:22 WIB
Presiden Jokowi merayakan gol kemenangan Timnas Indonesia.
Presiden Jokowi (kedua kanan) bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo (kanan), Menteri BUMN sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir (kedua kiri), Menpora Dito Ariotedjo (kiri) merayakan gol saat pertandingan timnas Indonesia melawan timnas Brunei pada leg 1 kualifikasi Piala Dunia 2026 babak pertama zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Kamis (12/10/2023). Indonesia menang atas Brunei dengan skor 6-0.

 

(ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/Spt) (hru)

(Dhemas Reviyanto/ANTARA FOTO)

