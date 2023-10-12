Presiden Jokowi (kedua kanan) bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo (kanan), Menteri BUMN sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir (kedua kiri), Menpora Dito Ariotedjo (kiri) merayakan gol saat pertandingan timnas Indonesia melawan timnas Brunei pada leg 1 kualifikasi Piala Dunia 2026 babak pertama zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Kamis (12/10/2023). Indonesia menang atas Brunei dengan skor 6-0.

