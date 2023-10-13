...

Perkuat Dukungan Menangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024

Heru Haryono, Jurnalis · Jum'at 13 Oktober 2023 14:29 WIB
Sholawat kebangsaan Ganjar Pranowo Presiden 2024.
Kawanjuang GP yang aktif dikegiatan sosial dan keagamaan bersilahturahmi  ke Pondok Pesantren , Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta pada Kamis (12/10/2023).

 

Acara yang dihadiri oleh sejumlah Kyai, santri, dan simpatisan Ganjar Pranowo ini bertujuan untuk bersilaturahmi dan membangun komunikasi dengan pondok pesantren di Jakarta dalam memperkuat dukungan untuk Ganjar Pranowo. 

 

Dalam pertemuan ini Kawanjuang GP bersama para kyai juga berdoa bersama demi kelancaran pesta demokrasi pada Pilpres 2024 mendatang dan mendoakan Ganjar Pranowo agar menjadi presiden 2024. 

 

“Alhamdulillah kami hari ini kawanjuang GP dapat berkomunikasi dan bersilahturahmi dengan pondok pesantren di Jakarta, kenapa kami melakukan ini karena kita tahu Bapak Ganjar Pranowo sangat mencintai dunia pesantren dan pak Ganjar pun merupakan keluarga dari kalangan santri, atas dasar itulah kami ingin memperkuat tali silaturahmi dengan pondok pesantren di Nusantara dan malam hari ini khususnya di Jakarta”, ucap Ketua Kawanjuang GP Dimas. 

 

Pengurus pondok pesantren di Jakarta Timur Gus Ali  menyampaikan dengan tangan terbuka menerima kehadiran Kawanjuang GP dan juga menginginkan Indonesia mendapatkan sosok Presiden yang sangat perduli dengan dunia pesantren. 

 

“kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Kawanjuang GP di Pondok pesantren kami. Kita tau bahwa bapak Ganjar sangat perduli dengan dunia pesantren  kami harapkan aspirasi kami dapat disampaikan kepada bapak Ganjar pranowo ”, kata Gus Ali. 

 

Pertemuan Kawanjuang GP dan pondok pesantren di Jakarta Timur, dapat menciptakan momentum yang baik dalam berkomunikasi dan bersilahturahmi dengan berbagai kalangan. 

(Heru Haryono)

