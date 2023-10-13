...

Penampakan Syahrul Yasin Limpo Pakai Rompi Tahanan KPK

Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO, Jurnalis · Jum'at 13 Oktober 2023 22:04 WIB
Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengenakan rompi tahanan KPK.
Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengenakan rompi tahanan KPK saat dihadirkan dalam konferensi pers penahanan dirinya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (13/10/2023). 

 

KPK menahan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemerasan dalam jabatan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian. 

 

(Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO)

