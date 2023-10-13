...

Ini Pemain yang Akan Segera Dinaturalisasi, Sekarang Perkuat Swansea City

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Jum'at 13 Oktober 2023 09:54 WIB
Nathan Tjoe-A-On datang langsung menonton pertandingan Indonesia vs Brunei Darussalam.
A A A

Nathan Tjoe-A-On datang langsung menonton pertandingan Indonesia vs Brunei Darussalam di Stadion GBK, Kamis (13/10/2023). Nathan dikabarkan akan segera dinaturalisasi, pemain yang sekarang bermain untuk klub Swansea City kasta kedua Liga Inggris ini serius untuk bergabung bersama Timnas Indonesia.

 

Diera Shin Tae-yong banyak pemain naturalisasi yang bergabung dalam skuad Timnas Indonesia, hal ini dilakukan untuk membangun sepak bola Indonesia semakin maju khususnya Timnas.

(Aldhi Chandra Setiawan)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Puncak Peringatan Hari Santri Nasional 2025 di TMII

Puncak Peringatan Hari Santri Nasional 2025 di TMII

Belum Ada Nama, PSSI Masih Matangkan Kriteria Pelatih Timnas

Belum Ada Nama, PSSI Masih Matangkan Kriteria Pelatih Timnas

Erick Thohir Pastikan Olahraga Indonesia Tak Dibekukan IOC

Erick Thohir Pastikan Olahraga Indonesia Tak Dibekukan IOC

Ibu Neraga Brasil Tinjau Program Makan Bergizi Gratis di Halim Perdanakusuma

Ibu Neraga Brasil Tinjau Program Makan Bergizi Gratis di Halim Perdanakusuma

Suasana GBK Tanpa Fotografer Komersial Setelah Kasus Teguran Viral

Suasana GBK Tanpa Fotografer Komersial Setelah Kasus Teguran Viral

FLOII Expo 2025 Resmi Dibuka, Pameran Tanaman Hias Terbesar di Indonesia Hadir di ICE BSD

FLOII Expo 2025 Resmi Dibuka, Pameran Tanaman Hias Terbesar di Indonesia Hadir di ICE BSD

Ribuan Ide Inovatif Lahir dari Sobat Competition 2025

Ribuan Ide Inovatif Lahir dari Sobat Competition 2025

Mediasi Buntu, Sengketa Ijazah Jokowi Berlanjut ke Sidang KI Pusat

Mediasi Buntu, Sengketa Ijazah Jokowi Berlanjut ke Sidang KI Pusat

Cari Berita Lain Di Sini