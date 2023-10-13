Nathan Tjoe-A-On datang langsung menonton pertandingan Indonesia vs Brunei Darussalam di Stadion GBK, Kamis (13/10/2023). Nathan dikabarkan akan segera dinaturalisasi, pemain yang sekarang bermain untuk klub Swansea City kasta kedua Liga Inggris ini serius untuk bergabung bersama Timnas Indonesia.

Diera Shin Tae-yong banyak pemain naturalisasi yang bergabung dalam skuad Timnas Indonesia, hal ini dilakukan untuk membangun sepak bola Indonesia semakin maju khususnya Timnas.

(Aldhi Chandra Setiawan)