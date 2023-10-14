Petugas kepolisian pengendali masa (Dalmas) bertahan dengan tameng dari masa pengunjuk rasa yang akan menduduki kantor KPUD Kota Tangerang saat simulasi pengamanan dan penanganan pemilu 2024 ricuh di Tangerang, Banten, Sabtu (14/10/2023).

Polres Metro Tangerang Kota terus melakukan kesiapan-kesiapan dalam menghadapi ancaman gangguan Pemilu dengan mengadakan simulasi pengamanan dan penanganan untuk mengantisipasi adanya kericuhan dan gangguan keamanan lainnya saat masa kampanye dan Pemilu 2024.

(ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/hp) (hru)

(Muhammad Iqbal/ANTARA FOTO)