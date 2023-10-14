...

Simulasi Pengamanan dan Penanganan Pemilu 2024 Ricuh

Muhammad Iqbal/ANTARA FOTO, Jurnalis · Sabtu 14 Oktober 2023 21:27 WIB
Polres Metro Tangerang Kota terus melakukan kesiapan-kesiapan dalam menghadapi ancaman gangguan Pemilu.
Polres Metro Tangerang Kota terus melakukan kesiapan-kesiapan dalam menghadapi ancaman gangguan Pemilu.
A A A

Petugas kepolisian pengendali masa (Dalmas) bertahan dengan tameng dari masa pengunjuk rasa yang akan menduduki kantor KPUD Kota Tangerang saat simulasi pengamanan dan penanganan pemilu 2024 ricuh di Tangerang, Banten, Sabtu (14/10/2023). 

 

Polres Metro Tangerang Kota terus melakukan kesiapan-kesiapan dalam menghadapi ancaman gangguan Pemilu dengan mengadakan simulasi pengamanan dan penanganan untuk mengantisipasi adanya kericuhan dan gangguan keamanan lainnya saat masa kampanye dan Pemilu 2024.

 

(ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/hp) (hru)

(Muhammad Iqbal/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Penertiban Pasar Barito Dimulai, Pedagang Direlokasi ke Lenteng Agung

Penertiban Pasar Barito Dimulai, Pedagang Direlokasi ke Lenteng Agung

Rencana Pengembangan Kota Tua Jadi Kawasan Transit Modern

Rencana Pengembangan Kota Tua Jadi Kawasan Transit Modern

Pemerintah dan China Sepakati Restrukturisasi Utang Proyek Kereta Cepat Whoosh

Pemerintah dan China Sepakati Restrukturisasi Utang Proyek Kereta Cepat Whoosh

Dinas SDA DKI Ajak Warga Jelajahi Sungai Ciliwung Sambil Peduli Lingkungan

Dinas SDA DKI Ajak Warga Jelajahi Sungai Ciliwung Sambil Peduli Lingkungan

Forum Ekonomi 2025 Angkat Isu Strategi Adaptif di Tengah Dinamika Ekonomi Dunia

Forum Ekonomi 2025 Angkat Isu Strategi Adaptif di Tengah Dinamika Ekonomi Dunia

Festival Sehat Ceria si Kecil Jadi Langkah Konkret Wujudkan Generasi Maju Bebas Stunting

Festival Sehat Ceria si Kecil Jadi Langkah Konkret Wujudkan Generasi Maju Bebas Stunting

Pengendara Mobil Lexus Meninggal Tertimpa Pohon Tumbang di Pondok Indah

Pengendara Mobil Lexus Meninggal Tertimpa Pohon Tumbang di Pondok Indah

Perumahan Elite Pondok Indah Banjir, Jalanan Bak Sungai

Perumahan Elite Pondok Indah Banjir, Jalanan Bak Sungai

Cari Berita Lain Di Sini