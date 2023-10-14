Dirjen Bina Adwil Kementerian Dalam Negeri Dr. Safrizal ZA pada Kamis (12/19/2023) menghadiri pertemuan General Border Committee (GBC) ke-43. Pertemuan selama dua hari sejak Rabu dan Kamis (11-12/10/2023) di Jakarta.

Sidang GBC Malindo merupakan forum rutin tahunan sebagai salah satu sarana untuk memfasilitasi dialog kedua negara khususnya dalam memajukan interaksi kerja sama di wilayah perbatasan.

"Dalam agenda GBC ke-43 Menhan Malaysia dan Menhan RI pada prinsipnya menyinggung peran SOSEK Malindo dalam penguatan pertahanan dan bina kewilayahan sesuai dengan tugas Bina Adwil," kata Safrizal, Kamis (12/10/2023) di Jakarta.

Safrizal yang juga Ketua KK SOSEK Indonesia menyampaikan apresiasi atas capaian kerja sama SOSEK Malindo selama ini. Kerja sama KK/JKK SOSEK HLC-Malindo dan Sub Organisasi di bawahnya telah memperkuat kerja sama bilateral Indonesia-Malaysia di bidang sosial-ekonomi di Kawasan Perbatasan, di antaranya fasilitasi perdagangan dan aktivitas ekonomi di kawasan perbatasan.

"Dalam pertemuan pada 10 Agustus 2023 di Malaysia, Kelompok Kerja Sosial Ekonomi (KK SOSEK) membahas solusi terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan di wilayah perbatasan kedua negara sekaligus upaya meningkatkan kerja sama sosial ekonomi kedua negara," ungkapnya.

Disebutkan pada persidangan sebelumnya juga telah mengevaluasi laporan kemajuan bersama forum-forum di bawah GBC, baik di bidang operasi maupun non operasi, termasuk hasil-hasil dari pertemuan kelompok kerja yang salah satunya adalah KK SOSEK Malindo. Sidang membahas program-program pembangunan kawasan perbatasan. Salah satunya menyepakati review Border Crossing Agreement (BCA) dan Border Trade Agreement (BTA).

Peran Ditjen Bina Adwil Kemendagri di GBC yakni mengikuti persidangan Khas/Khusus JKK/KK SOSEK Malindo sebagai salah satu upaya dalam mempererat hubungan kedua negara dan menjaga komunikasi dalam bidang Kerja sama sosial ekonomi Indonesia-Malaysia.

Melalui Forum GBC, kedua negara dapat menentukan pembahasan kerja sama perbatasan sosial ekonomi kedua negara pasca penandatanganan Defence Cooperation Agreement, oleh karenanya penting untuk terus melihat entitas ini melalui perspektif multi approach.

(Heru Haryono)